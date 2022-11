Negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak a Duran Duran zenészénél

Andy Taylor évekkel a diagnózisa után, felfedte a rajongók előtt is betegségét.

A Duran Duran alapító gitárosa, Andy Taylor 4. stádiumú prosztatarákban szenved – árulták el zenekari társai a Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásuk során.

Duran Duran guitarist Andy Taylor reveals stage 4 cancer diagnosis in band’s Rock and Roll HOF speech https://t.co/qwUlQqDHaq #world — Newsreporter (@onr_newsreport) November 7, 2022

A 61 éves Taylor nem tudott részt venni a zenekar beiktatási ceremóniáján, de a frontember, Simon Le Bon felolvasott egy Taylor által írt levelet, amelyben elárulta, hogy négy évvel ezelőtt 4. stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála.

„Sok család megtapasztalta már ennek a betegségnek a lassú lefolyását, és ez alól mi sem vagyunk kivételek.”

A brit rocker elmondta, hogy kiváló kezelést kapott, de nemrég rosszabbodott az állapota. Elismerte, hogy bár nincs közvetlen életveszélyben, a betegségére nincs gyógymód.

Budapest, 2012. június 28.

Simon Le Bon énekes (b), John Taylor basszusgitáros (b) és Andy Taylor gitáros (j) a színpadon a brit Duran Duran együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában.

MTI Fotó: Illyés Tibor

„A csapatom kivételes erőfeszítései ellenére őszintén meg kellett mondanom, hogy mind fizikailag, mind mentálisan a határaimat feszegetem. Mindez azonban nem kell és nem is szabad, hogy elvonatkoztasson attól, amit ez a zenekar (velem vagy nélkülem) 44 éven keresztül elért és fenntartott.”

Andy Taylor 1980 és 1986 között, majd 2001 és 2006 között volt tagja a Duran Durannak. A zenekar első három albumán gitározott, amelyeken a Rio és a Hungry Like the Wolf című slágerek is szerepeltek.