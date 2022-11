A testvérét gyászoló énekes elsírta magát a színpadon, szívszaggató volt a legendás együttes búcsúja

A Backstreet Boys énekesének, Nick Carternek a testvérét saját otthonának fürdőkádjában találták holtan. Bár hivatalosan még nem közölték a sztár halálának okát, arról testvére írt közösségi oldalára kitett búcsúlevelében.

“Összetört a szívem. Bár a bátyámmal bonyolult volt a kapcsolatunk, de mindig is szerettem őt. Mindig is reménykedtem benne, hogy egyszer majd az egészséges utat választja, és végül megtalálja a segítséget, amire oly nagy szüksége van. Néha szeretnénk valakit vagy valamit hibáztatni a veszteségért, de az igazság az, hogy a függőség és a mentális betegség az igazi gonosz. Most végre megkaphatod azt a békét, amit itt a Földön soha nem találhattál meg…. Szeretlek öcsikém.”