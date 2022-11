Káosz alakult ki a walesi tengerparton Dobby fél pár zoknija miatt

A 2010-es Harry Potter és a Halál ereklyéi első része óta a hely turistalátványossággá vált, miután rajongók ezrei indultak útnak, hogy leróják kegyeletüket egy fél pár zoknival Dobby, a házimanó sírjánál.

A filmben Harry Potter szabadítja fel Dobbyt a kegyetlen Malfoy család szolgálata alól, mégpedig úgy, hogy egy zoknit ad neki. A manó a hetedik részben halt meg, miközben megmentette Harry Potter és barátai életét.

A természetvédelmi területért felelős hatóság, mely szerint az egyre szaporodó ruhadarabok már tíz éve problémát jelentenek, arra kérik a rajongókat, hogy hagyjanak fel ezzel a hagyománnyal, mivel a zoknik veszélyt jelentenek a környék élővilágára.

‘Harry Potter’ fans are being urged not to leave socks at the site of a memorial for the house elf Dobby in Wales. https://t.co/2yeCtDnKmo

— NBC News World (@NBCNewsWorld) November 3, 2022