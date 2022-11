Közel húsz kilót hízott gyógyíthatatlan betegsége miatt a Rém rendes család legendás színésze

Az Egy rém rendes család egykori gyereksztárja 2021 augusztusában osztotta meg a nyilvánossággal betegségét, ami rohamtempóban építette le a testét, ezzel borzalmasan megnehezítve a Dead to Me harmadik és egyben befejező évadának forgatását. A színésznő a diagnózis óta most először készül a vörös szőnyegre.

Christina Applegate is opening up about living with multiple sclerosis, and how finishing her acclaimed show “Dead to Me” was important to her. https://t.co/m362wm4cRl

