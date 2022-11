Mariah Carey hivatalosan is beindította a karácsonyi szezont

Az énekesnőnél november elsejével beköszöntött az ünnepi hangulat.

Nincs karácsony Kevin és az All I Want for Christmas is You nélkül. Mariah Carey, akinek köztudottan a karácsony jelenti az év legszebb időszakát, és legszívesebben egész évben a nappalija közepén hagyná a karácsonyfát, már november elsejével ünnepi üzemmódra kapcsolt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariah Carey (@mariahcarey) által megosztott bejegyzés

Az énekesnő Instagram-oldalán szinte már hagyománynak számít, hogy a halloweent elbúcsúztatva, november elsejére virradó reggel kiteszi az első karácsonyi hangulatú videóját. Idén fekete-fehér felvételen, boszorkánynak öltözve tekert át szobabiciklijén az ünnepekbe, ahol már vidám Télanyu jelmezben, egy rénszarvas hátán ülve énekelte ikonikus slágerét, az All I Want for Christmas is Yout.

Az ünnepi örökzöld nem mellesleg három Guinness-rekordot tudhat a magáénak, mégpedig az amerikai 100-as toplistán minden idők legtöbbször első helyet elérő karácsonyi dala lett, valamint ez a legtöbbet streamingelt dal a Spotifyon női előadótól, ahogyan az amerikai Singles Top 10 Chart listáján is ez a karácsonyi sláger ült a legtöbb héten át az élen.