Daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták Sharon Stone-t

Elsőre hazaküldték, majd a második vizsgálat során miómával diagnosztizálták Sharon Stone-t.

Az eset után az Elemi ösztön színésznője arra buzdította nőtársait, hogy kérjenek másodvéleményt, ha aggódnak a testükkel kapcsolatos változások miatt.

A 64 éves Stone Instagramon számolt be követőinek egészségi állapotáról:

„Újabb téves diagnózist kaptam, ezúttal egy dupla epidurális érzéstelenítés kíséretben. Rosszabbodó fájdalmak miatt elmentem, hogy másodvéleményt kapjak, és kiderült, hogy egy nagy miómám van, meg kell operálni”

Különösen a hölgyek: ne hagyjátok magatokat lerázni. Mindig kérjetek másodvéleményt, életmentő lehet – írta hétfőn.

Sharon Stone reveals doctors found ‘large fibroid tumor’ after misdiagnosis https://t.co/0gi4vwLZdd pic.twitter.com/Dq2e71y4Cs — New York Post (@nypost) November 2, 2022

A miómák jóindulatú daganatok, amelyek a méhben vagy annak környékén alakulnak ki. A kinövések izomból és rostos szövetből állnak, és különböző méretűek lehetnek. Sok nő nem is tudja, hogy miómája van, mert többségüknek még tüneteket sem okoz.

A színésznőnek nem ez az „első tánca”, az évek során különböző egészségügyi problémákkal küzdött, többek között 2001-ben is jóindulatú daganatokat távolítottak el melleiből.

Kapcsolódó tartalom

A tavaly megjelent The Beauty of Living Twice (Kétszer élni mi lehet ennél szebb) című memoárjában Sharon elárulta, hogy a szervezetében elburjánzó daganatok óriásira nőttek. Amikor azonban magához tért a műtét után, rájött, hogy beleegyezése nélkül nagyobb mellimplantátumokat helyeztek be neki orvosai.

„Amikor levették rólam a kötést, megláttam, hogy egy teljes kosármérettel nagyobb melleim vannak, amiről az orvosom csak annyit mondott, hogy jobban passzolnak a csípőméretedhez” – írta.

„Tudtom és beleegyezésem nélkül megváltoztatta a testemet.”

Ugyanebben az évben, Stone egy brazil körutazása alkalmával agyvérzést kapott, melyből szerencsésen felépült.