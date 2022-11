Szórakozóhelyen lőtték agyon a híres rappert

A TMZ információi szerint a gyilkosság egy szórakozóhelyen történt – írta a TMZ hírportál.

A 28 éves rapper a formáció másik tagjával, a nagybátyjával, Quavóval űzött szerencsejátékot, amikor eddig ismeretlen okból szóváltás alakult ki, majd az ismeretlen tettes tüzet nyitott, és fejbe lőtte a férfit.

A zenész a helyszínen életét vesztette, a nagybátyja nem sérült meg. Néhány órával a lövöldözés előtt Takeoff egy szelfit posztolt a bowlingpályáról.

