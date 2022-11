Hilary Swank kendőzetlenül mesélt ikerterhességéről

A Millió dolláros bébi sztárja mindenkit meglepett a bejelentéssel, miszerint gyermeket vár, ráadásul ikreket. A színésznő a Good Morning America című műsorban árulta el, hogy férjével, Philip Schneiderrel hamarosan szülők lesznek.

Soon-to-be mom of two Hilary Swank is giving update on her pregnancy: https://t.co/UO08POuRUA

— JustJared.com (@JustJared) October 27, 2022