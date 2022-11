Hét filmcsillag, akiről nem tudta, hogy van ikertestvére

Ugyanazon a napon van a születésnapjuk, sorsuk azonban az élet más területére sodorta őket.

Vannak hírességek, akik a testvérükkel együtt lettek világhírűek, ilyen Mary-Kate és Ashley Olsen is, ők gyerekként csöppentek bele a showbusinessbe. Az általuk kitaposott utat követte később Tia és Tamara Mowry is, valamint Dylan és Cole Sprouse, de vannak olyan sztárok, akiknek ikertestvére nem a reflektorfényben éli az életét, bár híres testvérük miatt azért nekik is jut néha-néha pár perc hírnév.