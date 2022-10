Sármos színészek, akik 40 felett hódították meg a közönséget

Mint a jó bor... és bármennyire elcsépelt is a hasonlat, ide mégis nagyon illik!

Számtalan olyan karizmatikus tehetség színesíti jelenleg is a hollywoodi palettát, akik bár zsenge koruk óta a filmiparban tevékenykednek, de a negyedik x után értek be igazán. Van, aki a sármját köszönheti az időnek, másoknak ekkorra fejlődtek ki színészi kvalitásai. Némelyiküknek pedig egyszerűen most kapta meg az átütő sikerhez szükséges szerepet.

Persze ezzel nem azt mondjuk, hogy egy Chris Hemswortben vagy egy Chris Evansben ne lenne elég fantázia, azonban az alábbi színészekért egyre több női rajongónak reszket a térde, pedig már rég betöltötték a 40-et.

Steve Carell

Steve Carell (Fotó: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

A 40 éves szűz és A hivatal sztárjának karrierje már negyven felett kezdett beindulni, hiszen első emlékezetes szerepét a Mindenhatóban alakította, ekkor már 41 éves volt. Bár legismertebb karakterei nem a sármra építettek, az utóbbi években igazi ezüst róka lett belőle, és vicces apaszerepekben hódította meg a közönséget, elég csak az Őrült, dilis szerelmet vagy a Párterápiát említeni, de a Morning show és az Űrhadosztály című sorozatokban is erős karizmájú főhőst alakított.

Hugh Jackman

Hugh Jackman (Fotó: MTI/ EPA/EDUARDO LIMA)

Az ausztrálok legkiemelkedőbb filmcsillaga, aki határozottan a Marveles X-Men filmek révén lett világhírű, tényleg virágkorát éli. Bár a mozi első része 2000-ben debütált, a folytatások nélkül most biztosan nem sokan emlékeznének arra a szőrös, izmos férfira, akinek a kézfejéből penge karmok ugrottak ki. A filmstúdió meglátta Hugh-ban a lehetőséget és egy egész brandet épített rá, ami olyannyira bejött, hogy bár Farkas története már megkapta a befejezését, 2024-ben a deadpool3-ban újra Farkas szerepében fog díszelegni. Persze az X-Men filmeken kívül is zajlott körülötte az élet, a színház is felfedezte magának, ahonnan egyenes út vezetett a Nyomorultak című zenés dráma főszerepééig, amiért el is nyerte 2012-ben a legjobb férfi színésznek járó Oscar-szobrot, nem beszélve a legnagyobb showman sikeréről, mely P.T. Barnum üzletember, showman életét mutatja be.

Colin Firth

Colin Firth (MTI/EPA/Hannah McKay)

A Büszkeség és Balítélet Mr. Darcyjába nők ezrei voltak szerelmesek, kit is lehetne érte hibáztatni, hiszen bármikor fel tudnánk idézni azt a bizonyos tóban fürdős jelenetet. Na, de elhessegetve a rózsaszín ködöt, be kell látnunk, hogy Colin számára az érettebb szerepei hozták meg az elismerést. Persze a Bridget Jones-filmeknek is jelentős szerepük volt az angol híresség karrierjében, de a az Egy egyedülálló férfi vagy A király beszéde mégiscsak érettebb színészi játékot követeltek meg Firthtől. Utóbbi életrajzi drámáért 51 évesen Oscar- és Golden Globe díj is járt. A drámákban remekül alakító Colin az akciófilmek terén is megmérette magát az elmúlt években, a Kingsman-filmekben új oldaláról mutatkozott be.

Richard Gere

Richard Gere (Fotó:

MTI/AP/Invision/Jordan Strauss)

Míg a briteknél Colin vette le a lábukról a hölgyeket, addig Amerikában Richard Gere volt az ügyeletes hősszerelmes, aki egy szintén klasszikus filmmel, a Micsoda Nő!-vel lett hirtelen mindenki férfiideálja. Hiszik vagy sem, az 1990-es mozi idején a színész már betöltötte a negyvenet, így rá többszörösen is igaz, hogy korral jött a siker. A romantikus sztori aztán nem várt sikert hozott, így Richardnak megadatott az, ami nem sokaknak a filmes szakmában. Ő ezután bármit elvállalhatott, renoméját nem tudta elrontani egy mellényúlás sem. A sztár aztán 51 évesen dalra fakadt, tánccipőt húzott és a Chicagóért Golden Globe-ot nyert, majd két évre rá Jennifer Lopezt is megtáncoltatta. Azóta Gere teljesen megőszült, a filmjei sem robbantanak már kasszát, de máig őt tartja mindenki a világ egyik legjóvágásúbb színészének.

Matthew McConaughey

Matthew McConaughey (Fotó: Getty Images/Noam Galai for HISTORY)

A Hogyan veszítsünk el egy pasit? sztárja mindenki szívébe hamar belopta magát, hiszen szőke, göndör fürjei és hibátlan hasizma hamar megbabonázta a nőket. A csöpögős romantikus vígjátékok kedvenc karaktere volt ő a 2000-es évek elején, aztán történt valami, egészen pontosan csont sovánnyá koplalta magát a Mielőtt meghaltam című drámáért, ami egy csapásra meghozta neki az Oscárt és a Golden Globe-ot. A hősszerelmes karakterét ezután teljesen félretette a színész, így már olyan komoly filmekben kapott szerepet, mint a Wall Street farkasa, a Törvény nevében sorozat, az úriemberek vagy Christofer Nolan Csillagok közöttje, ami az utóbbi évek egyik legjobb sci-fije volt.

Daniel Craig

Daniel Craig

(Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Az 1968-as születésű angol színész, sokáig csak a tengerkék szemű pasi volt Angelina Jolie mellett a Tomb Raiderben, aztán Steven Spielberg nekiadta a München című film (2005) egyik kulcsszerepét. Craig ezzel bekerült a nagy nevek közé, pedig karrierjét 1992-ben kezdte. De a legtöbben mégis csak James Bondként ismerik őt, hiszen 2006-ban benne született újjá a 007-es ügynök. Mikor Daniel megkapta a főszerepet, senki nem gondolta, hogy méltó utóda lehet, Roger Moore-nak vagy Sean Connerynek. Ezt meghazudtolva a brit Times szerint, Craig még az elődeinél is hitelesebb duplanullás ügynök lett. Az pedig mit sem számít, hogy ő minden idők eddigi legalacsonyabb Bondja, a világ legszexibb férfiai közt tartják számon. A kor és a filmes sikererek kollégáival ellentétben, neki nem hoztak neves filmes díjakat, viszont titkos ügynökként legendás marad a neve, ami nem kis szó. Bár a királynő ügynökeként visszavonult, újabban a Törtbe ejtve nyomozójaként hódított, melynek folytatása, a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma november 23-án debütál a Netflixen.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. (Fotó: MTI/EPA/David Swanson)

Ő az igazi rossz fiú, akiért szó szerint odáig vannak a nők, leginkább mostanában, hiszen a Vasember gyakorlatilag tálcán kínálta neki a sikert és a csillogást. Downey egészen gyermekkora óta a színészi pályára készült. Apja révén, aki szakmabeli volt, hamar szerepekhez jutott. Voltak egészen jó filmjei, mint A nővadász, az Igazság bajnoka vagy az Air America, mégsem tudott kitörni, pedig az arc és a tehetség is megvolt hozzá. A színész 1996 és 2001 között több időt töltött rács mögött és elvonón, mint forgatásokon, így aztán már mindenki leírta őt. Robert számára 2008 nyara jelentette a megváltást, amikor megkapta szerepét az kasszasikernek szánt moziban, a Vasemberben. S bár Vasember beteljesítette a sorsát a Marvel-filmekben, ezek azóta is szinten tartják a sztár sikerét és ezt most már Robert sem tudja elrontani, hiszen az évek alatt sok mindenben az előnyére változott. Lemondott a drogokról és vitathatatlanul ő lett a legellenállhatatlanabb szuperhős a mozivásznon. A színészt legutóbb az állatok nyelvén értő Dolittle szerepében láthattunk, azóta nem tért vissza a kamerák elé, így kíváncsian várjuk, miben láthatjuk majd újra.