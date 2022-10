Már csak a zöld festék hiányzik Zac Efron Hulk testéről

A High School Musical egykori jóképű gyereksztárja szinte teljesen felismerhetetlen a róla készült legfrissebb fotókon, amelyek előtt a rajongók is megdöbbenve állnak.

Aggodalomra semmi ok, a színésznek nem mentek el otthonról, csupán mindent megtett azért, hogy a legvalósághűbben tudja játszani a legendás amerikai pankrátort, Kevin Von Erichet a The Iron Claw című filmben.

Zac Efron is unrecognizable with beefed up physique, bowl haircut https://t.co/gFiQequgZx pic.twitter.com/z9ECB9z8Tx

— New York Post (@nypost) October 26, 2022