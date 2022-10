Váratlan fordulatot vett Matthew Perry és Cameron Diaz vakrandija

A két hollywoodi filmsztár randevúja kellemetlen véget ért.

A Jóbarátok sztárjának memoárja, a Friends, Lovers and the Big Terrible Thing az utóbbi napokban több vezető hírrel is szolgált, többek között bepillantást engedett alkohol és kábítószerproblémákkal teli éveibe és szerelmi életébe is.

Matthew Perry könyvében fedte fel azt a roppant kellemetlen randiját, amelyen barátai Cameron Diazzal próbálták összehozni. Az eset 2007-ben történt, nem sokkal azután, hogy a színésznő szakított Justin Timberlake-kel.

„Egy vakrandi volt és Cameron azonnal lefagyott, amikor meglátott. Láttam rajta, hogy egyáltalán nem érdeklem őt. Lehet ezért vágott arcon” – írta könyvében a színész, aki tisztázta, hogy a pofon a puszta véletlennek köszönhetően csattant el.

„Mondtam valami szellemeset, ő pedig nevetett rajta és vállon akart veregetni, de eltévesztette és a keze az arcomon csattant. Hirtelen csak annyi szaladt ki a számon, hogy »te most szórakozol velem?«”

A találkozásból nem lett második randevú, ellenben egy vicces anekdota született arról az estéről, amikor a Charlie angyalai sztárja felpofozta Matthew Perryt.