Súlyos betegségben hunyt el a Csillagkapu és az X-akták színésze

A kanadai származású színész halálhírét volt felesége, Lucia Frangione jelentette be, aki azt is elárulta, hogy Kopsa agydaganatban hunyt el.

– írta közleményében Lucia.

Kopsa fényes tévés karriert futott be, olyan sorozatokban játszott, mint a Smallville, az X-akták, a Csillagkapu vagy A rejtély.

The great Michael Kopsa, my dear friend and the father of my child, Nora, passed away Oct 23 2022 of a brain tumour. He was an incredible stage and screen actor, voice actor, carpenter, musician and painter. Most importantly, he was a loving and richly present father. pic.twitter.com/R5Q6s3QjGh

— Lucia FRANgione (@FrangioneLucia) October 25, 2022