Mégsem hunyt el a rock and roll legenda

Tévesen keltették Jerry Lee Lewis halálhírét.

A rock and roll ikon Jerry Lee Lewis él, annak ellenére, hogy az interneten szárnyra kapott halálának híre.

UPDATE: Rock ‘n’ roll icon Jerry Lee Lewis not dead, rep confirms https://t.co/C0XRdRS9gF pic.twitter.com/OQAHXnm8uO — Page Six (@PageSix) October 26, 2022

„Életben van. A TMZ tévesen számolt be egy névtelenül küldött füles alapján a haláláról”

– közölte az énekes képviselője.

A 87 éves Jerry Lee Lewis köztudottan nem örvend jó egészségnek, valószínűleg ezért terjedt el olyan gyorsan az interneten a pletyka.

A rock and roll legendát október 19-én iktatták be a Country Hírességek Csarnokába, de a zenész az influenza miatt túl beteg volt ahhoz, hogy részt vegyen az eseményen.

Jerry Lee először a Whole Lotta Shakin’ Goin’ On című slágerével tört be a zenei életbe 1957-ben.

Zongorajátékáról vált ismertté, és gyakran lépett fel olyan legendákkal, mint Elvis Presley vagy Johnny Cash.