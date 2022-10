George R. R. Martin bejelentette: hamarosan befejezi az új Trónok harca-könyvet

Az író ígéretet tett, hogy nemsokára megjelenik a várva várt regény.

A tél még mindig közeleg, legalábbis George R. R. Martin szerint, aki a minap Stephen Colbert műsorában árulta el, hogy háromnegyed részben készen van a The Winds of Winter megírásával, ami a hatodik regény címe.

George R. R. Martin says 'The Winds of Winter' is coming: I promise! https://t.co/7qXDw7EMwi pic.twitter.com/dNfFyamdeu — New York Post (@nypost) October 26, 2022

A népszerű író több mint egy évtizede dolgozik A tűz és jég dala fantasy-sorozat hatodik és egyben utolsó előtti regényén, amely a Trónok harca című HBO-tévésorozatot ihlette. Mostanra már a rajongók is kételkedtek abban, hogy a könyv valaha napvilágot lát-e.

Az ötödik regény, a Sárkányok tánca 2011-ben jelent meg. Mivel a Trónok harca sorozat utolérte a könyveket, az utolsó évad befejezését a készítők saját kútfőből oldották meg, emiatt rengeteg kritika is érte a záró epizódokat.

Martin azonban a blogján azt írta, hogy a könyveinek más lesz a vége, mint a sorozatnak, így talán Bran Stark nem lesz király, és Havas Jon nem öli meg Daeneryst, Jaime Lannister pedig nem lép vissza nyolc évadnyi karakterfejlődést.

„Nem minden karakter, aki túlélte a sorozatot, fog életben maradni A tűz és jég dala végén és fordítva. Néhány dolgot, ami a Trónok harcában láttatok, a The Winds of Winterben is látni fogtok, bár nem egészen ugyanolyan módon és a történet nagy része teljesen más lesz”

– írta Martin egy júliusi posztban.

Az író a műsorban azt is elárulta, hogy a könyvsorozat eddig megjelent kötetei közül a harmadik és az ötödik volt a leghosszabb, de hatodik még ezekre is rálicitál majd.

George R. R. Martin amerikai író, a világhírű Trónok harca televíziós sorozat alapjául szolgáló A tűz és jég dala fantasysorozat szerzője (Fotó: MTI/EPA/Anatolij Malcev)

„Azt hiszem ez egy nagyon nagy könyv lesz.”

George R. R. Martin már A tűz és jég dala befejező könyvét is elnevezte, ami a Dream of Spring címet kapta.

„Egy dolgot biztosan tudok: amint kiadják a The Winds of Wintert, másnap több ezer üzenetet fogok kapni, hogy mikor érkezik a Dream of Spring.”