Vezetés közben lett rosszul, autójával a falnak csapódott a legendás színész

A 67 éves színész a Call Me Kat című sorozat forgatásra tartott Hollywoodban, amikor vezetés közben rosszul lett, és autójával egy épület falának csapódott.

Rest in peace, Leslie Jordan. Forever a light. pic.twitter.com/CwQQyRNvvz — Most (@Most) October 24, 2022

Leslie Jordan jó pár sorozatban – American Horror Story, The Cool Kids, The Help– és tévéműsorban szerepelt karrierje során. A legismertebb szerepe a Will & Grace című sorozatban volt, Beverley Leslie karakterét játszotta. Az alakításáért 2006-ban Emmy-díjat kapott.

Actor and comedy legend Leslie Jordan has sadly passed away at the age of 67. pic.twitter.com/nGLI3yCJxa — Pop Crave (@PopCrave) October 24, 2022

A rajongók fiatalabb generációja előtt humoros Instagram-bejegyzések sorozatával vált híressé a karanténban töltött mindennapi életéről. Több mint 5,8 millió követőt gyűjtött össze az Instagramon.