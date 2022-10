Üldözték a démonjai, ezért szakított a világ egyik legvonzóbb világsztárjával a Jóbarátok színésze

Ha csak egy rövid fejezet is voltak egymás életében, de Matthew Perry és Julia Roberts a 90-es évek álompárjának számítottak, románcuk azonban hamar véget ért, mert mint a Jóbarátok sztárja most bevallotta önéletrajzi könyvében: Júlia túl sok volt neki.

Before Julia Roberts made a guest cameo on ‘Friends,’ she and Matthew Perry started dating. He opens up about his decision to break up with her in his new memoir. https://t.co/hGqu32zhPl

— Entertainment Tonight (@etnow) October 25, 2022