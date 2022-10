Matthew Perry fülig belezúgott a Jóbarátok szépségébe

A színész hamarosan megjelenő memoárjában nemcsak függőségeiről vallott kendőzetlenül , hanem színésztársához fűződő komoly érzelmeiről is.

A Jóbarátok csaknem két évtizeddel az utolsó epizód után is hatalmas kulturális relevanciát élvez világszerte, és a sorozat tartós sikere a hat főszereplő közötti kémiának is köszönhető. Könnyed dinamikájuk és gyors játékuk hihetetlenül jól működtette még a legegyszerűbb történetszálakat is.

Fotó: Instagram/@jenniferaniston

A színészek kétségtelenül összekovácsolódtak a forgatással telt évek alatt, és mint azt az HBO Max tavaly januárban bemutatott Jóbarátok különkiadásából megtudhattuk, egyesek között még a szerelem is fellángolni készült. Jennifer Aniston és David Schwimmer a műsorban árulták el, hogy belezúgtak egymásba.

Tekintettel arra, hogy a páros az ikonikus párt, Rosst és Rachelt alakította, ez természetesen nagy pillanat volt az évtizedet meghatározó szitkom rajongói számára. Azonban akadt még valaki, akit komolyabb érzelmek fűztek az egyik szereplőtársához.

Matthew Perry, aki a mindig szarkasztikus Chandler Binget alakította a sorozatban, hamarosan megjelenő memoárjában árulta el, hogy randira hívta Jennifer Anistont.

Matthew Perry Shares Story Of Friends Co-Star Aniston Turning Him Downhttps://t.co/1PKgRkxneX — SwaveDigest (@SwaveDigest) October 23, 2022

„Emlékszem, körbeültük az asztalt, mindannyian először találkoztunk egymással. Kivéve engem és Jennifer Anistont. Jen és én körülbelül három évvel korábban találkoztunk közös ismerőseink révén. Azonnal megtetszett, hogy is ne tetszett volna? Megkedveltem és az volt az érzésem, hogy ő is érdeklődik irántam.”

A színész elmesélte, hogy telefonon kért randevút Jentől, aki tapintatosan visszautasította őt és felajánlotta, hogy legyenek csak barátok.

Matthew Perry remembers Jennifer Aniston called him out for alcohol abuse https://t.co/ahoynjczVp pic.twitter.com/CFxgfppn6e — Page Six (@PageSix) October 24, 2022

„Rákiabáltam, hogy mi nem lehetünk soha barátok! Picit vicces visszagondolni, hogy most, évtizedekkel a randimeghívás után ő az egyik legjobb barátom. A forgatás első napján szerencsére mindketten képesek voltunk magunk mögött hagyni azt a kínos telefonbeszélgetést, és arra a tényre összpontosítani, hogy mindketten a legjobb munkát kaptuk, amit Hollywood kínálhatott.”

Az 53 éves Matthew Perry 24 éves volt, amikor megkapta Chandler szerepét, és ugyanebben az évben kezdődött alkoholfüggősége is.

Kapcsolódó tartalom

Alkohol- és drogproblémái végigkísérték a színészt a Jóbarátok évadain, azonban a People-nak adott exkluzív interjúban elmondta, színésztársai reménysugarat jelentettek számára a sötét időkben. „Megértőek és türelmesek voltak. Azt lehet mondani, hogy a sorozatban való szereplés megmentett engem.”

A színész, aki nemrég elárulta, hogy 49 évesen majdnem belehalt a súlyos droghasználatba, elmondta, hogy Jennifer Aniston volt az, aki szembesítette őt ijesztő függőségeivel: „Tudjuk, hogy iszol!”

„Képzeljék el, milyen ijesztő pillanat volt ez számomra, de Jen volt az, aki a legtöbbet nyújtotta a kezét. Nagyon hálás vagyok neki ezért.”