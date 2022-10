Nem várt fordulat: Piqué a pályán sem tud szabadulni Shakirától

A világsajtóban nemrég elterjedt, hogy az FC Barcelona nemsokára a világhírű kolumbiai énekesnő, Shakira nevével ellátott mezben küldheti pályára játékosait.

A hírt Moisés Llorens, az ESPN amerikai televíziós csatorna barcelonai tudósítója közölte az El Espanol spanyol lapnak adott interjúban, azóta pedig futótűzként terjed az interneten.

Shakira reklámja a futballklub és a Spotify zenei streamingszolgáltató között tavasszal létrejött szoros együttműködés értelmében kerülhet előtérbe, a szolgáltató ugyanis a klub mezszponzora és stadionjának új névadója is lett egyben.

🚨DID YOU KNOW: Barcelona have an agreement with Spotify to place Shakira’s logo on their shirt. This is because the singer will release a new album in the coming days.

Well yes, Pique will have to play with his ex’s name. Karma works in mysterious ways. 👀😂 pic.twitter.com/qIq412mqea

— ESPN FC (@ESPNN_FC) October 20, 2022