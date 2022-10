Mandy Moore megmutatta újszülött kisfiát

A gyönyörű 38 éves színésznőnek és családjának egy szempillantás alatt fordult fel fenekestül az élete.

Mandy Moore gives birth, welcomes second baby boy with Taylor Goldsmith https://t.co/klWU4wpw1a pic.twitter.com/JGDDSba4yX — Page Six (@PageSix) October 21, 2022

Világra hozta második gyermekét a This is Us sztárja. Mandy Moore a közösségi médiában jelentette be az örömteli hírt, hogy családjuk négy fősre bővült, ugyanis múlthéten megszületett Oscar Bennett.

„Ozzie megérkezett! Oscar Bennett Goldsmith egy kicsit késve, de óriási bravúrral érkezett (és szülei legnagyobb örömére, sokkal könnyebben és gyorsabban jött a világra, mint nagytestvére)”

– írta a szívmelengető fotó mellé a színésznő.

Mandy és Taylor Goldsmith 2018- ban házasodott össze, első gyermekük, Gus most másfél éves.

Kapcsolódó tartalom

A színésznő alig két hónappal a szülés előtt árulta el, hogy egy ritka egészségügyi rendellenességben, egyfajta autoimmun betegségben, azaz trombocitopéniában szenved, emiatt nem kaphat epidurális érzéstelenítést a szülés során.

„Túl alacsony a vérlemezkéim száma az epidurális érzéstelenítéshez. Az első szülés is nagyon nehéz volt, de képes vagyok újra megcsinálni. Bárcsak lenne rá gyógyszeres kezelés. De töretlenül csináljuk, úgy, mint legutóbb”

– mesélte egy augusztusi interjúban Moore, aki idősebb gyermekét, Gust is fájdalomcsillapítás nélkül hozta a világra.