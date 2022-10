Előadás közben lett rosszul, a színfalak között halt meg a népszerű színésznő

„Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy szombat este Josephine Melville színésznő elhunyt a Nottingham Playhouse színpadának hátsó részében, a Nine Night című darab előadását követően, amelyben szerepelt. Josephine családját értesítettük, gondolataink és mély részvétünk velük van” – közölte a színház.

We are deeply saddened that last night (20 Oct) the actor Josephine Melville, passed away following the performance of Nine Night, our co-production with Leeds Playhouse.

Our thoughts and deep condolences are with her family and loved ones. https://t.co/O9qnBGXqkR pic.twitter.com/h1pCfchXPh

— Nottingham Playhouse (@NottmPlayhouse) October 21, 2022