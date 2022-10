Elhunyt a Gyilkos sorok színésze

Csütörtökön elhunyt Ron Masak, aki leginkább Mort Metzger seriff szerepéről volt ismert a Gyilkos sorok című sorozatban. A színész 86 éves volt.

Murder, She Wrote actor Ron Masak has died at 86 from natural causes https://t.co/ppiI1uoQnK

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 21, 2022