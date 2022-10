Kirabolták Lana Del Rey-t, még az autóját is megrongálták

Ellopták Lana Del Rey laptopját, amin félig kész könyve, és kilencedik stúdióalbuma is rajta volt. Az énekesnő Instagram-oldalán számolt be a történtekről. Rajongóit arra kérte, hogy ne hallgassák meg a kiszivárgott albumot, aminek a kiadása továbbra is tervben van.

Feltörték Lana Del Rey autóját, és ellopták a táskáját, az új albumát tartalmazó laptopjával együtt. Az énekesnő arra kérte rajongóit, hogy ne hallgassák meg a kiszivárgott zenét – írja a Page Six. Az énekesnő videós üzenetben mesélte el, hogy néhány hónappal ezelőtt leparkolt egy percre a Los Angeles-i Melrose Place-en, a hátizsákját pedig az autóban hagyta. Mire visszaért, valaki betörte az ablakokat, és ellopta a táskáját. Kapcsolódó tartalom Betörő ébresztette álmából a filmcsillagot Casey Affleck barátnője, Caylee Cowan arra ébredt, hogy reggel egy betörő áll az ágya mellett Los Angeles-i otthonában. A hátizsákban több értékes tárgy is volt, köztük az énekesnő laptopja, amin egy kétszáz oldalas kézirat is volt. „Távolról kellett törölnöm a számítógépet, amin a Simon & Schuster számára írt kétszáz oldalas könyvem is rajta volt, amiről nem készítettem biztonsági mentést” – mondta. Lana Del Rey elmondta, hogy a kilencedik stúdióalbuma is fel volt töltve az ellopott laptopra. „Szeretném elmondani, hogy a történtek ellenére magabiztosnak érzem magam a lemezzel kapcsolatban. Továbbra is szeretnék kitartani, és a lehető legjobb lemezt elkészíteni” – mondta. A hátizsákban egy merevlemez és egy kamera is volt, ami lehető legjobb lemezt elkészíteni volt teli. Az énekesnő arra kérte rajongóit, hogy ne törődjenek a kiszivárgó anyagokkal, beleértve a zenéket és a személyes felvételeket is. Kapcsolódó tartalom Sok filmből lehet ismerős, de most épp bolti lopáson kapták a színészt A hollywoodi sztár több száz dollár értékű képregényt lopott, az ügyben rendőrségi nyomozás indult. Kiemelt kép: Lana del Rey amerikai énekesnő (Fotó: MTI/EPA/Fernando Bizerra Jr.)