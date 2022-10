Családi hagyományt folytatva állt a véradás népszerűsítése mellé Bényi Ildikó

Szívén viseli a véradás ügyét Bényi Ildikó. Az Önök kérték műsorvezetője évek óta szervezi a közmédia véradó napjait is. A 2015 óta véradó barát munkahelyen szerdán is sok kolléga nyújtotta karját, Bényi Ildikó pedig a Család-barát adásában is felhívta a nézők figyelmét az életmentés ezen formájára.

A közmédia 2015 óta véradó barát munkahely. 2009 óta rendszeresen, évente kétszer, tavasszal és ősszel az MTVA külön véradó napot tart, Bényi Ildikó szervezésében. Az Önök kérték műsorvezetője a szerdai véradó nap kapcsán megköszönve kollégái segítségét, a nézőket is a rendszeres véradásra bíztatta. Célja, hogy népszerűsítse a segítségnyújtás ezen egyszerű formáját, ami kiemelt fontosságú, hiszen egy véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. „Egyfajta tudat alatti indíttatásból kezdtem el foglalkozni a véradással, mert csak később tudtam meg, hogy édesanyám is véradás szervező volt, édesapám pedig elismert, sokszoros véradó” – mondta a Család-barát műsorában Bényi Ildikó, aki 2006 óta a Magyar Vöröskereszt humanitárius jószolgálati követe. Bényi Ildikó örömét fejezte ki, a kiemelkedően sikeres nap kapcsán, több mint száz kolléga érkezett segíteni. Köztük vannak már tíz, húsz és harmincszoros véradók is, akik életében kiemelten fontos a segítségnyújtásnak ez a formája. Család-barát – hétköznap 8:35-től, 9:25-től és 10:55-től élőben a Dunán! Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga