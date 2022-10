Britney megrendítő vallomása: azt hittem, hogy az apám meg fog ölni

Britney Spears legfrissebb vallomása tovább árnyalja a képet, mi is történt valójában, vagy legalábbis az énekesnő szerint azokban az években, míg apja gyámsága alatt élt, a korábbi erős állításokat, melyek 2021-es bírósági meghallgatáson napvilágra kerültek, most újabb megrendítő vallomás követte:

A Twitterén keresztül megosztott kétperces hangfelvételen az énekesnő a legbizonytalanabb és legfélelmetesebb napjaira emlékezett vissza, amikor három MRI-vizsgálatot is elvégeztek rajta, mielőtt 2019 elején elmegyógyintézetbe dugták.

Britney Spears thought dad Jamie was ‘trying to kill’ her during conservatorship https://t.co/dbnVL1iD7i

— Page Six (@PageSix) October 18, 2022