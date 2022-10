A katonai kiképzés sűrűjében találta magát Mező Misi

Gitárral a kezében, mikrofon mögött, több ezer ember előtt zenélni megszokott közeg Mező Misi számára, akit a Jézus és… című új műsorában ettől merőben eltérő szerepekben is láthattunk az utóbbi hetekben. Volt már pék és földműves is, most azonban egy testet-lelket próbára tevő terepen kell helytállnia.



Terepszínű arcfestéssel, teljes menetfelszerelésben, fegyverrel a kezében látható Mező Misi a Jézus és… szombat délutáni adásában. A műsorban a katonai hivatást mutatja be, de nem biztonságos távolságból, hanem a kiképzés sűrűjéből. Együtt gyakorlatozik a tartalékosokkal, akik ugyan civilek, de egy fegyveres konfliktus esetén önként vállalnák a harcot. A zenész megtapasztalja, mi a bajtársiasság, átéli, milyen bizalommal vannak egymás iránt a terepet biztosító katonák, amikor vakon kell társuk látására és hallására támaszkodniuk. A Jézus és a katona szombati részéből azt is megtudhatják a nézők, hogy az ókori Rómában milyen megítélése volt a katonáknak, milyenek voltak a mindennapjaik, kiképzésük és étkezésük.