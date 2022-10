Súlyosbodott az állapota, nem tudja folytatni a versenyt a beteg színésznő

Orvosai tanácsára lép vissza a versenytől a filmcsillag, miután az elő show-k komoly megterhelése miatt romlottak a vizsgálati eredményei.

Egyértelműen Selma Blair volt az amerikai Dancing with the Stars legújabb évadának üdvöskéje, aki a szklerózis multiplexszel való küzdelem ellenére, olyan energikus és megindító táncos produkciókat adott elő, mely nem csak a zsűrit, de a világot is lenyűgözte.

A spárgázás és cigánykerekezés, valamint a bekötött szemes rumba után csupán egyetlen táncot láthattak a színésznőtől a nézők, Selma hétfőn ugyanis hivatalosan is visszalépett a versenytől.

“MRI-vizsgálatokon voltam és megjöttek az eredmények. Arra jutottunk, hogy nem tudom folytatni a versenyt. Olyan messzire mentem, amennyire csak tudtam. Egy krónikus betegséggel az embernek mérlegelnie kell, és a testemet nagyon megviselte a dolog. Ez túl sok a csontjaimnak. Nagymértékű károkat okozhatok, amit természetesen nem akarok. Nagyon szeretnék még egy utolsó gyönyörű táncot lejteni és meghajolni. Szóval, ez a tánc azoknak szól, akik megpróbálták és remélték, hogy többek lehetnek, de volt erejük beismerni, hogy mikor kell abbahagyni”

– nyilatkozta egy előre rögzített felvételen Selma, majd még utoljára egy káprázatos és megindító keringőt táncolt Andra Day “What The World Needs Now Is Love” című dalára, ami mindenki szemébe könnyeket csalt.

A színésznő 2018 októberében közösségi oldalán jelentette be, hogy orvosai szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, 2019 nyarán pedig átesett egy három hónapos kezelésen, amely a színésznő egyetlen esélye volt a gyógyulásra.

Az őssejt-transzplantációra és a kemoterápiára azután volt szükség, hogy Selma már szinte egyáltalán nem tudta mozgatni a bal lábát, alig tudta formálni a szavakat.

A műsornak köszönhetően a színésznő teljesen új energiákat szabadított fel magában, melyek mentálisan komoly segítséget jelentenek számára.