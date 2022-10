Kanye West nem fékezi az ügyvédjét, amíg ezt meg nem kapja Kim Kardashiantól

Kim Kardashian és ex-férje, Kanye West kerülték egymást lányuk North legutóbbi kosárlabda-mérkőzésén. Külön érkeztek a los angeles-i eseményre, és látszólag az egész meccs alatt egy pillanatilag sem törődtek egymással – írja a PaigeSix.

Egy forrás nemrég azt mondta a TMZ-nek, hogy Kardashian volt férje legutóbbi internetes botránya óta teljesen elhatárolódott tőle.

Kim Kardashian only communicates with Kanye West about their kids through assistants now, Page Six reports.

She is reportedly ‘fed up’ with his behavior, conspiracy theories, and hateful rhetoric. pic.twitter.com/ZQKd3fht2V

