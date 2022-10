Vállalhatatlan, amit a műsorvezető tett az alkalmazottakkal, ki kellett tiltaniuk az étteremből

A New York-i Balthazar étterem tulajdonosa azt állította, hogy James Corden a „legbántalmazóbb” vendég, akit a hely 25 évvel ezelőtti megnyitása óta fogadott – írja a PaigeSix.

„James Corden egy hatalmas tehetségű komikus, de egy apró kretén ember. És a legbántalmazóbb vendég a Balthazar felszolgálóim számára, mióta az étterem 25 évvel ezelőtt megnyitotta kapuit”- állította a 71 éves Keith McNally egy Instagram-bejegyzésben hétfőn.

McNally elmondta, hogy a 86-os kódot (kirúgni vagy kitiltani) kellett alkalmazni a műsorvezetőn, ugyanis nem az első eset, hogy durván viselkedik a személyzettel. A tulajdonos két incidenst idézett Instagram-bejegyzésében.

Az első eset még júniusban történt, amikor Corden ajándékokat követelt, és rossz kritikával fenyegette meg a New York-i egységet, miután hajszálat talált az ételében. Borzasztó hangnemben beszélt a pincérrel, aki sűrű bocsánatkérést követően ingyenitalokat hozott a humoristának.

James Corden has been banned from an NYC restaurant after owner Keith McNally accused him of being “extremely nasty” to his staff on multiple occasions:

“[He was] the most abusive customer to my Balthazar servers since the restaurant opened 25 years ago.” pic.twitter.com/ZF8tIEH9cu

— Pop Crave (@PopCrave) October 17, 2022