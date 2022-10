Régen mindenki rajongott értük - gyereksztárok, akik a feledés homályába vesztek

Gyereksztárnak lenni nem egy életbiztosítás, nehéz a szakmában maradni. Róluk például már mindenki megfeledkezett.

Gyermekként elég egy szép kis pofi, egy bájos mosoly vagy egy pajkos tekintet, hogy valakit bevegyenek egy hollywoodi szuperprodukcióba. Felnőve azonban ők is megtapasztalják, hogy a filmipar hamar a süllyesztőbe küldi őket, ha tehetség nem társul a helyes arcocskához. Persze ez azért nem törvényszerű, egyszerűen a változó trendek vagy a szerencse is közrejátszhat abban, ha valaki nem tud a pályán maradni.

Justin Henry – Kramer kontra Kramer

Ő még csak hét éves volt, amikor egy szereplőválogató szomszédjának hála megkapta Dustin Hoffman és Meryl Sreep ikonikus filmje, a Kramer kontra Kramer mellékszerepét. A kisfiúnak akkor semmilyen színészi tapasztalata nem volt, mégis olyan jól sikerült debütálása, hogy azóta is ő a valaha volt legfiatalabb színész, akit Oscar-díjra jelöltek. Justin a 80-as években több szerepet is kapott, két epizód erejéig még a Vészhelyzetben is feltűnt. A színész végül pszichológiából diplomázott, szülővárosában pedig megalapította a Slamdunk Film Fesztivált, ami öt éven át futott. Jelenleg Los Angeles-ben él és egy marketingcéget vezet.

Noah Hathaway – Végtelen Történet

A Végtelen történet hőse Atreyu, Atrax nevű lovával indult el a rejtélyes gyógyszer keresésére, ami meggyógyíthatja a Csöppnyi Császárnőt. Ez az NSZK-amerikai kooprodukciós gyermekfilm a 80-as évek nagy klasszikusa lett. Noah Hathaway azonban hiába volt helyes fiatalember, sajnos nem kapta fel a filmipar. Nagy rajongója lett a harcművészeteknek és a motoroknak, de végül maradt a színészi pályán. Zs kategóriás filmekben a mai napig látható egy-két mellékszerep erejéig.

Alison Arngrim – A farm, ahol élünk

Alison Arngrim sajnos Mary és Lora Ingles szerepéről is lecsúszott a Farm, ahol élünk című sorozat szereplőválogatásán, így lett ő Nellie Oleson, aki szőke fürtös parókájában tört borsot a mindig szófogadó Ingles lányok orra alá. Alisonnak nagyon nehéz volt levetkőznie a karakterét a széria után, míg végül standuposként találta meg a helyét. Arngrim sokat jótékonykodik, van egy saját alapítványa, ami a kisgyermekek kizsákmányolása ellen küzd már évek óta. Az egykori gyereksztárt még kiskorában molesztálta saját bátyja, ezért is élharcosa a témának. 2010-ben Alison megírta a memoárjait, ami akkor a New York Times bestseller listájának élén végzett.

Alisan Porter – Huncutka

Valószínűleg mindenki emlékszik a göndör hajú, párás tekintetű kislányra, aki sírva kéri számon az előtte álló jómódú hölgyet, amiért az elütötte édesapját. Igen, ez bizony a Huncutka című film, amiben James Belushi élete egyik legjobb alakítását nyújtotta. A kócos leányzót Alisan Porter játszotta. A kislányt a mozi után nem vonzotta a kamerák előtti lét, inkább a színház deszkái felé kacsingatott. Sokáig saját bandájában énekelt, majd New York-ban és Los Angeles-ben több neves darabban is szerepet kapott. A most 41 éves Alisan immáron férjes asszony, három gyermeke van és jelenleg egy anyukáknak szóló blogot vezet.

