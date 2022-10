Így néz ki 80 évesen Caroline Ingalls, A farm, ahol élünk főhősnője

Karen Grassle a mai napig hódol a színészetnek, két éve pedig memoárja is megjelent, melyben a sorozat kulisszatitkairól is mesélt.

Karen Grassle már éppen kifogyott a pénzből, amikor megkapta A farm, ahol élünk című sorozat egyik főszerepét, ő alakította ugyanis Caroline Ingallst. A színésznő Londonban dolgozott egy éven át egy Shakespeare társulattal, ahol tanári feladatai voltak. Anyagilag egyáltalán nem volt kifizetődő, így amikor hívást kapott Los Angeles-ből egy filmszerep miatt, repülőre is ült.

A film azonban még azelőtt kudarcba fulladt, hogy Karent meghallgatták volna, ekkor került a képbe Michael Landon készülőben lévő új sorozata, A farm, ahol élünk.

A színésznő a sorozat óta gyakorlatilag a magyar tévénézők szeme elől teljesen eltűnt, és valljuk be, Hollywoodban sem sikerült megvetnie a lábát, azonban a sorozatra a mai napig is örömmel emlékszik vissza a ma már 80 éves Karen.

“Ha olvasták Laura Ingalls Wilder könyveit, és látták a képeket, Caroline karaktere erős volt és határozott. Az én édesanyján mezítláb lovagolt el az iskoláig, fiatal nőként egy egyszobás iskolában tanított. Az erejét, karakterét és bölcsességét tettem bele Caroline-ba”

– emlékezett vissza egy korábbi interjúban, ki ihlette meg a szerep megformálásakor.

A forgatások nagyon családiasak voltak, azonban nem volt tündérmesének nevezhető. Karen már korábban is mesélt arról, hogy mennyire nem volt megfizetve. Amikor a show bekerült az első tízbe, újra akarta tárgyalni a szerződésében foglalt összeget, de a férjét, Charles Ingallst alakító Michael Landon, aki rendező és producer is volt egyben, ezt csírájában elfojtotta.

Kapcsolatuk ennek ellenére a sorozat 1974-től 1983-ig tartó időszakában baráti tudott maradni.

“Volt egy baráti beszélgetésünk a régi szép időkről, mielőtt meghalt. Örülök, gyógyítóan hatott.”

Grassle egyébként a mai napig is tartja a kapcsolatot A farm, ahol élünk rajongóival, 2021-ben egy memoárja is megjelent, Bright Lights, Prairie Dust: Reflections on Life, Loss, and Love by House’s Ma címen, melyben kulisszatitkokat árult el a szériáról.

A színésznő háromszor volt házas, legutóbbi férjétől 1997-ben vált el. Második férjétől, James Allen Radfordtól 1985-ben született egy fia, Zach Radford. Karen bár idén februárban betöltötte a nyolcvanat, a mai napig sem hagyott fel a színészettel, rendszeresen szerepel a világot jelentő deszkákon, köztük a New York-i Broadwayen.