Kiderítették, mi okozta a The Voice énekesének halálát

Nolan Nealt az otthonában találták meg július közepén. A tragédia sokkolta a családot, hiszen az énekes nem szenvedett betegségben.

Nolan Nealt a The Voice 10. évadjában láthatta a közönség, majd 2020-ban indult az America’s Got Talentben is, ahol álló ovációval ünnepelte a zsűri az énekes előadását.

Az énekest a nyáron holtan találták nashville-i otthonában. Az orvosszakértői hivatal közel három hónappal a tragédia után hozta nyilvánosságra a halál okát, amit kábítószer-túladagolásként határoztak meg.

A szervezetében talált kábítószerek halálos koktélt alkották, morfiumot, metamfetamint és fentanilt találtak a vérében. A halál módját balesetnek minősítették.

‘America’s Got Talent,’ ‘The Voice’ alum Nolan Neal’s cause of death revealed https://t.co/ETqhRfbgR7 pic.twitter.com/VhCVcTChO5 — Page Six (@PageSix) October 13, 2022

A Nashville-i Fővárosi Rendőrség szóvivője elmondta, hogy a hatóságok július 18-án, este 20:17-kor kaptak bejelentést egy elhunyt személyről, akit később Nolan Neal Sealsként azonosítottak.

„Mr. Seals-t a földszinti lakás hálószobájában találta meg az emeleten lakó szomszédja”

– tette hozzá a sajtószóvivő. A szomszéd azt állította, hogy az énekes holttestét azután találta meg, hogy telefonhívást kapott az áldozat édesanyjától, aki aggódott, miután napok óta nem hallott felőle.

„Az ágy melletti asztalon egy fekete gitárpengető volt, amelyen pormaradványt találtak”

– tette hozzá a rendőr. „Az áldozat köztudottan kábítószerproblémákkal küzdött.”

A váratlan tragédia után a 41 éves énekes lánya a GoFoundMe adománygyűjtő oldalon kérte a rajongók segítségét, mivel édesapjának nem volt vagyona és életbiztosítása sem.