Órákkal a végzetes balesete előtt posztolt a tehetségkutató sztárja

Willie Spence, az American Idol 19. évadának második helyezettje a hét elején hunyt el egy tragikus autóbalesetben.

Az Instagram legfelkapottabb videója lett Willie utolsó posztja, amit alig pár órával a halála előtt osztott meg rajongóival.

American Idol finalist Willie Spence's chilling video hours before fatal crash https://t.co/dCR1uW6AbT pic.twitter.com/ks0ADC64VT — New York Post (@nypost) October 12, 2022

Spence a You Are My Hiding Place című keresztény dalt énekelte el, amit abban az autóban vett fel, amiben halálos balesetet szenvedett.

A 23 éves fiatalember akkor vesztette életét, amikor autója kedd délután a Tennessee állambeli 24-es autópálya mellett a leállósávban leállított pótkocsi hátuljának ütközött.

Spence az American Idol tavalyi, 19. évadának második helyezettje volt.

A Tennessee Highway Patrol és a Marion megyei orvosszakértő előzetes jelentése szerint Spence 2019-es Jeep Cherokee-ja letért az úttestről, és összeütközött egy pótkocsi hátuljával, amely a 24-es autópálya keleti oldalán, a 147-es mérföldkőnél a leállósávban állt meg. A parkoló jármű 68 éves vezetője nem sérült meg.