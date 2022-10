Kiszivárgott Angelina Jolie Brad Pittnek írt levele

„Ez a hely a családunk végének kezdetét is jelenti” – írta 2021 januárjában e-mailben a színésznő.

Angelina Jolie és Brad Pitt 2008-ban 40 millió euróért vásárolta meg a 17. századi Miraval-kastélyt a hozzá tartozó 500 hektár földdel, benne 50 hektár szőlővel a dél-franciaországi Bignole térségében, ahol a pár egykor a nyarakat töltötte.

Válásuk után azonban a közös üzlettől is meg akart szabadulni a színésznő, aki tavaly eladta 50 százalékos részesedését. Amikor a pár megvásárolta a Miravalt, Jolie és Pitt állítólag egyezséget kötött, hogy soha nem adja el személyes érdekeltségeit a cégben a másik beleegyezése nélkül. Így Pitt úgy döntött, pert indít. Hogy Jolie, miért is döntött így, arról most egy kiszivárgott magán e-mail enged bepillantást.

„Ez az a hely, ahová hazahoztuk az ikreket és ahol összeházasodtunk az édesanyám emlékére állított emléktábla felett. Ez volt a hely, amely magában hordozta a jövőnk ígéretét, és ahol azt hittem, hogy meg fogok öregedni. Még most is lehetetlen ezt sírás nélkül leírni. Kincsként fogom őrizni az emlékeimet arról, amit ez a hely egy évtizeddel ezelőtt jelentett számomra. De ez a hely egyben a családunk végének kezdetét is jelenti – és egy olyan vállalkozásét, amelynek középpontjában az alkohol áll. Azt reméltem, hogy ez lesz az, ami összetart majd minket, és megtaláljuk a fényt és a békét. Most már látom, hogy tényleg ki akartál ebből hagyni, és valószínűleg örülni fogsz, ha megkapod ezt az e-mailt”

– írta Jolie, aki nem akart részt venni olyan üzletben, amely az alkoholon alapul, miközben az alkoholista viselkedés mélyen ártott a családjának.

Jolie mindeközben ellenkeresetet nyújtott be Brad Pitt ellen a Château Miraval francia borászatért folytatott jogi csatájukban, melyet arra használt fel, hogy exférjének valódi személyiségéről rántsa le a leplet. A színésznő újabb részletek közölt arról a bizonyos repülőútról, mely után Bradet gyermekbántalmazással vádolta meg. A színész állítólag legidősebb örökbe fogadott fiával, a kambodzsai származású, akkor 15 éves Maddoxszal kiabált egy magángépen, mely vita állítólag tettlegességig fajult.

A borászat ügye továbbra is zajlik, mely látszólag tökéletes lehetőség arra, hogy Jolie tovább folytassa exférje elleni hadjáratát, hiszen a színésznő továbbra is sérelmezi, hogy az üggyel kapcsolatban az FBI is nyomozott, de azt vádemelés nélkül végül lezárták.