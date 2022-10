Kiszáll a tehetségkutató mentora, világsztár feleségét köszönhette a műsornak

Blake Shelton bejelentette, hogy a The Voice következő évada lesz az utolsó, amiben szerepelni fog, és elárulta, hogy már egy ideje birkózik a gondolattal, hogy ott hagyja a tehetségkutató műsort.

Blake Shelton to Depart ‘The Voice’ After Next Season, as Niall Horan and Chance the Rapper Join as Coaches https://t.co/7Uh4nXHrsw

— Variety (@Variety) October 11, 2022