Róma nagykövetévé nyilvánítja az ausztrál filmsztárt a város polgármestere

Róma nagykövetévé nyilvánítja Russell Crowe ausztrál filmsztárt Roberto Gualtieri, az olasz főváros polgármestere. Az Oscar-díjas színésznek, aki a Római Filmfesztivál vendégeként érkezett a városba, pénteken a római városházán adják át az ezt igazoló ezüst emlékplakettet.

A Gladiátor sztárja szombaton a filmfesztiválon találkozik rajongóival. A színész mesterkurzust is tart a mustrán, amelyen pályafutásáról mesél majd. A 2014 óta rendezőként is ismert Russell Crowe második, Poker Face című játékfilmjét is bemutatja Rómában, melyben nemcsak szerepel, de a forgatókönyvírója és rendezője is a produkciónak. A thriller főszereplője Liam Hemsworth.

Crowe a 2000-ben bemutatott Gladiátor főszerepéért kapta meg a legjobb színésznek járó Oscar-díjat. Idén nyáron családjával is ellátogatott Rómába.

A színész a közösségi médiában számolt be élményeiről. Crowe, akinek csaknem hárommillió követője van a Twitteren, számos képet posztolt a város látványosságairól. A Colosseum elől pedig egy olyan szelfit küldött magáról és a családjáról, amely alá azt írta: „Elviszem a gyerekeket megnézni a régi irodámat”.

A Római Filmfesztivál csütörtökön nyílik meg és október 23-án zárul.