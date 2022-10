Jessica Biel után kétszer is meg kellett fordulni, olyan vadítóan festett

A gyönyörű színésznő és férje, Justin Timberlake kéz a kézben vonultak végig a vörös szőnyegen, és bizton állíthatjuk, hogy ők ketten vitték az est legstílusosabb párja képzeletbeli díját.

Jessica Biel ritkán lép a vörös szőnyegre férje oldalán, de ezúttal kivételt tett a Los Angeles-i Gyermekkórház gáláján. A 40 éves színésznő Giambattista Valli 2022-es őszi/téli couture-kollekciójából választott egy tollakkal és masnikkal díszített mélykék estélyit, látványos dekoltázzsal.

Timberlake eközben egy klasszikus Brunello Cucinelli szmokingban fotózkodott a Santa Monica-i Barker Hangarban megrendezett gálán, amelynek házigazdája Chris Pine és édesapja, Robert volt.

Az NSYNC sztárja az est egyik sztárfellépője volt, saját slágerei mellett olyan legendás dalokat is előadott, mint Frank Sinatra The Way You Look Tonight című dala.

Kapcsolódó tartalom

A pár 2007 januárjában kezdett randizni, és 2012 októberében kötötték össze az életüket egy fényűző olaszországi esküvőn. Két közös fiuk van, a 7 éves Silas és a 2 éves Phineas.

A színésznő egy 2019-es interjúban elmondta, hogy férjével sok hullámvölgyet éltek át, legutóbb akkor, amikor Timberlake-et Alisha Wainwrighttal kéz a kézben látták sétálni. A sztárpár azonban úgy tűnik megoldotta a problémáit és most boldogabbak, mint valaha.