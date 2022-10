A matematika megtalálta a világ legszebb arcú nőit

Az aranymetszés, amelyet először az ókori görögök írtak le, az arányok egy olyan képletére utal, amely a matematikailag legtökéletesebb arcképet jelöli.

🔔 | Jodie Comer is most beautiful woman in the world according to Golden Ratio https://t.co/zBjOHMXA4j pic.twitter.com/UpsrHaLorW

— LADbible News (@LADbibleUKNews) October 11, 2022