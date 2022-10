Johnny Depp megborotválkozott, a rajongók alig ismernek rá

Rajongókkal találkozott a hétvégén New Yorkban Johnny Depp, de jóformán felismerhetetlen volt simára borotvált arcával. Az inkognitóját tovább erősítette a homlokába húzott sapkával és a napszemüveggel, ami mögött a szemét se lehetett látni.

Johnny Depp unrecognizable as he poses for selfies with fans in NYC https://t.co/3iyTSyyzST pic.twitter.com/I4kI3ExqnJ

— New York Post (@nypost) October 10, 2022