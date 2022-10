Már rá sem ismerni az egykori gyereksztárra, a lecsúszás után új életet kezdett

Hollywood, 2009. március 12. Amanda BYNES amerikai színésznõ megérkezik A Boszorkány-hegy (Race To Witch Mountain) címû filmje bemutatójára Hollywoodban. (MTI/EPA/Nina Prommer)

Amanda Bynes beiratkozott egy kozmetikai iskolába, hogy manikűrös legyen – árulta el a színésznő követőinek az Instagramon.

A Miről álmodik a lány sztárja ritkán posztol a közösségi oldalaira, de ezúttal kivételt tett, hogy megossza örömét és új karrierútját rajongóival. A kitett fotón a színésznő fekete szettben és felkötött hajjal pózolt egy tükör előtt, majd egy rövid bemutatót is tartott a tanteremről.

