Stallone és csinos felesége műgonddal előadott romantikázásba kezdett a fotósok előtt

Mintha mi sem történt volna – kezdődhetne Sylvester Stallone és Jennifer Flavon közös történetének újabb fejezete. Flavin alig több mint egy hónapja, augusztus 19-én nyújtotta be 25 év után a válási papírokat, melyekben azt állította, hogy férje szándékosan elherdálta vagyonukat, amit Stalonne egyébként tagadott.

Sylvester Stallone and wife Jennifer Flavin seen arm-in-arm in NYC after reconciling relationship and halting divorce proceedings https://t.co/J6V1Yu0Wse

