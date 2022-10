Leonardo DiCaprio is csak vakargatja a fejét azután, amit Christian Bale-től kapott

Christian Bale a GQ magazinnak adott interjúban humorosan megjegyezte, hogy nem győzi elégszer meghálálni DiCapriónak, amiért visszautasította több rangos film szerepét is, amelyekre aztán ő maga is jelentkezett a meghallgatásokra, és végül meg is kapta a szerepeket – írta az Ew.

Christian Bale says that he’s lost out on “at least five roles” to Leonardo DiCaprio including TITANIC

“Literally, he gets to choose everything he does. And good for him, he’s phenomenal.”

(via @GQMagazine) pic.twitter.com/D2WryBPobU

— MovieRankings.net (@LightsCameraPod) October 5, 2022