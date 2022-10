Brad Pitt reagált Angelina Jolie megdöbbentő vádjaira

Brad Pitt tömör és határozott válasszal utasította el exfelesége, Angelina Jolie súlyos vádjait, miszerint a színész 2016 szeptemberében a magángépükön fizikailag bántalmazta őt és gyermekeiket – írta a Page Six.

Jolie nemrég ellenkeresetet nyújtott be Pitt ellen a Château Miraval francia borászatért folytatott jogi csatájukban, melyet az egykori sztárpár több mint egy évtizede vásárolt meg. A Variety által megszerzett dokumentumokban ott lapultak a részletek Pitt, Jolie és a gyermekeik között történt veszekedésről.

Pitt az év elején indított pert Jolie ellen, aki az ő tudta nélkül eladta a Château Miraval felét. Jolie ügyvédei az ellenkeresetben most arra hivatkoznak, hogy Pitt csapatával folytatott tárgyalások a borászat ügyében megszakadtak, miután a színész alá akart íratni gyermekei anyjával egy titoktartási szerződést, melynek értelmében nem nyilatkozhatott volna az ominózus repülőgépes incidensről, sem Brad és gyermekei kapcsolatáról.

A beadvány szerint az exférj fojtogatta az egyik gyereket, egy másikat pedig arcon ütött, Jolie-t pedig a fejénél fogva ragadta meg és megrázta, mielőtt nekilökte volna a mosdó falának.

Miután a színész a gyerekek felé indult, exfelesége utánakapott, hogy visszatartsa, mert azt hitte, megüti őket, ekkor sérült meg a színésznő a könyökén és a hátán. A gyerekek ezután az apjukhoz rohantak, és egymást próbálták védeni. Könyörögtek az apjuknak, hogy nyugodjon meg, mindannyian meg voltak rémülve. Sokan sírtak.

Brad már korábbi nyilatkozataiban is kiemelte, hogy a vádak ellenére

A Szövetségi Nyomozóiroda 2016-ban az állítólagos gyermekbántalmazás miatt már folytatott vizsgálatot Pitt ellen. Jolie akkor fényképeket adott a szövetségi hatóságoknak azokról a zúzódásokról, amelyeket állítása szerint exférje támadása következtében szerzett.

