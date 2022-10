Sajnálja a királynő, amit négy unokájával tett, de nem gondolja meg magát

II. Margit dán királynő bocsánatot kért, miután nyolc unokája közül négytől megvonta a királyi címet. A lépéssel kapcsolatban azonban nem változtatja meg a véleményét – olvasható a CNN cikkében.

A nyolcvankét éves uralkodó, aki az év elején ünnepelte fél évszázados trónra lépését, bejelentette, hogy a jövő évtől kezdve kisebbik fia, Joachim herceg gyermekeit már nem hercegként és hercegnőként fogják emlegetni. Ehelyett csak a monpezáti gróf és monpezáti grófnő címet használhatják majd, és excellenciáknak szólítják őket.

The Queen of Denmark has apologised for slimming down the royal family after ‘days of strong reactions’.https://t.co/RL0rZuFYpO

— Metro (@MetroUK) October 4, 2022