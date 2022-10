Mindenkit meglepett, amit a gyógyíthatatlan betegséggel küzdő Selma Blair tett

A színésznő nemrég még csak botra támaszkodva tudott közlekedni, most pedig észvesztően ropja a Dancing With the Starsban.

‘Dancing With the Stars’ Week 3: Selma Blair Performs Blindfolded to Help With Sensory Overload https://t.co/A4izkzOP2G — Variety (@Variety) October 4, 2022

A szklerózis multiplex ellenére Selma hétről hétre olyan produkciókat mutat be táncpartnerével, Sasha Farberrel, amit az egész világ szájtátva figyel. A múlt héten spárgával és cigánykerékkel nyűgözte le a közönséget, most pedig végig bekötött szemmel rumbázott Sheena Easton For Your Eyes Only című dalára a James Bond-tematika jegyében.

„Segített a zajok egy részének kizárásában. A műsor alatt túlterhelődnek az érzékszerveim, és sokat segített, hogy csukva volt a szemem”

– magyarázta Selma a zsűrinek a pontozás előtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dancing With The Stars #DWTS (@dancingwiththestars) által megosztott bejegyzés

Táncostársa hozzátette, hogy bekötött szemmel megszakad a kapcsolat az agy és a test között, és mivel sokszor látta a próbák alatt, hogy Selma becsukja a szemét, úgy gondolták érdemes egy esélyt adni neki az élő adásban is.

„Amikor a koreográfiát tanuljuk, és a szklerózis multiplex miatt nem tudja irányítani a testét, olyankor becsukja a szemét, hogy kizárja a zavaró tényezőket. Azt szerettem volna, hogy a lehető legkényelmesebben érezze magát a táncparketten, így megpróbáltuk, és sikerült. Kockázatos volt, de Selma káprázatosan helyt állt és nagyon büszke vagyok rá.”

A színésznő 2018 októberében közösségi oldalán jelentette be, hogy orvosai szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála, 2019 nyarán pedig átesett egy három hónapos kezelésen, amely a színésznő egyetlen esélye volt a gyógyulásra.

Az őssejt-transzplantációra és a kemoterápiára azután volt szükség, hogy Selma már szinte egyáltalán nem tudta mozgatni a bal lábát, és alig tudta formálni a szavakat.