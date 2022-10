Angelina Jolie borzasztó dolgokkal vádolta meg Brad Pittet

Az exfeleség újabb perben részletezi, miért akarja távol tartani exférjét közös gyermekeiktől.

Angelina Jolie ellenkeresetet nyújtott be Brad Pitt ellen a Château Miraval francia borászatért folytatott jogi csatájukban, melyet az egykori sztárpár több mint egy évtizede vásárolt meg. A Variety által megszerzett dokumentumok új részleteket fednek fel a Pitt, Jolie és gyermekeik között történt veszekedésről, mely magángépükön történt 2016 szeptemberében.

Angelina Jolie Alleges Brad Pitt ‘Choked’ Their Child and ‘Struck Another in the Face’ https://t.co/h8puOAayTL — Variety (@Variety) October 4, 2022

Pitt az év elején indított pert Jolie ellen, aki az ő tudta nélkül eladta a Château Miraval felét. Jolie ügyvédei az ellenkeresetben most arra hivatkoznak, hogy Pitt csapatával folytatott tárgyalások a borászat ügyében megszakadtak, miután a színész alá akart íratni gyermekei anyjával egy titoktartási szerződést, melynek értelmében nem nyilatkozhatott volna az ominózus repülőgépes incidensről, sem Brad és gyermekei kapcsolatáról.

„Pitt fojtogatta az egyik gyereket, egy másikat pedig arcon ütött, Angelinát pedig a fejénél fogva ragadta meg és megrázta, mielőtt nekilökte volna a mosdó falának” – olvasható a mostani beadványban.

Miután a színész a gyerekek felé indult, exfelesége utánakapott, hogy visszatartsa, mert azt hitte, megüti őket, ekkor sérült meg a színésznő a könyökén és a hátán. A gyerekek ezután az apjukhoz rohantak, és egymást próbálták védeni. Könyörögtek az apjuknak, hogy nyugodjon meg, mindannyian meg voltak rémülve. Sokan sírtak.

Brad egyelőre nem kommentálta az újabb vádakat, de korábbi nyilatkozataiban kiemelte, hogy nem bántalmazta sem a gyermekeit, sem exfeleségét.

Legutóbb augusztusban szivárogtak ki részletek a repülőgépen történt vitáról, azután hogy Angelina Jolie keresetet nyújtott be a Szövetségi Nyomozó Iroda ellen, és követelte a nyomozati anyag kiadását. A színésznő továbbra is azt sérelmezi, hogy bár az ügyben nyomozott a Los Angeles megyei gyermek- és családsegítő szolgálat mellett az FBI is, azt mégis lezárták vádemelés nélkül.

A szülők a bíróság 2021 döntése szerint közös felügyeletet kaptak gyerekeikre, akik közül azóta ketten, a 20 éves Maddox, és a 18 éves Pax felnőttek. Jolie egyébként nem törődött bele az ítéletbe, és a bennfentesek szerint addig fogja húzni az időt a perben, míg az összes gyermeke, a most 17 éves Zahara, a 16 éves Shiloh, valamint 14 éves ikreik Knox és Vivienne is nagykorú nem lesz.

Braddel állítólag sem Maddox, sem Pax nem tartja a kapcsolatot, kisebb gyermekeivel azonban a mai napig is jó a viszonya.