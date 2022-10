Törött karral végezte a Margot Robbie-t üldöző lesifotós

Paparazzo üldözte a hétvégén Margot Robbie-t és Cara Delevingne-t, a két színésznő ismerőseinek kellett közbelépniük – számolt be az esetről a TMZ. A fotós az incidens után törött karral és fejsérüléssel került kórházba, és most a feljelentést fontolgatja, miután a rendőröknek azt állította, hogy a két férfi rátámadt, és teljes erőből ütni kezdték.

Margot Robbie and Cara Delevingne had a dangerous encounter with a paparazzo in Argentina, but it’s actually him who’s claiming to have been put in the hospital thanks to their guy friends. https://t.co/vgmPf1vxko

— TMZ (@TMZ) October 2, 2022