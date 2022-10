Ringo Starr megbetegedett – sorra mondja le a koncertjeit

Ringo Starr cancels US tour after catching Covid https://t.co/IuN3dUNRWm

Ringo Starr váratlanul lemondta szombati koncertjét bandájával, az All Starral, miután a 82 éves dobos rosszul lett az utolsó pillanatban. A koncertre várakozók semmilyen tájékoztatást nem kaptak.

A banda szóvivője később elmondta, hogy Ringo nem a koronavírus miatt mondta le a koncertet, de többet nem árult el a zenész állapotáról.

Az elmaradt fellépést a szervezők igyekeznek átütemezni egy másik időpontra, de a jegyek árát is visszatérítik annak, aki kéri.

Ringo azóta sorra lemondta közelgő fellépéseit, és állapotáról azóta se közöltek biztató információt.

