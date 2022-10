Rátonyi Kriszta elárulta hova érdemes kirándulni ősszel

A természet őszi arca nagyon közel áll a Duna műsorvezetőjének szívéhez. Talán, mert az évszak szülötte, szereti hangulatát és színeit. Víz közelébe szívesen kirándul ebben az időszakban, legyen az a Dunakanyar, a Balaton, vagy a Tisza környéke. Őszi kikapcsolódásához sok érdekes programötletet és tippet is kap a Duna hétköznap délelőtti Család-barát című műsorából.

Fotó: Fodor Imre és Rátonyi Kriszta a Család-barát stúdiójában

Fotókredit: MTVA/Zih Zsolt

A Dunakanyar a szíve csücske, árulta el Rátonyi Kriszta a Család-barát műsorvezetője. „Nagy kedvencem Nagymaros, Kismaros, Zebegény, Dömös és Esztergom. A kirándulás főszezonja számomra az ősz, ebben az időszakban a legszebb a vidék. De nemcsak a természet színes pillanatait, hanem a városi sétákat is kedvelem ősszel” – mondta a Duna műsorvezetője. Nagyszülei és édesapja révén gyerekként sok időt töltött a Balatonnál is, így nemcsak nyáron munkája miatt, hanem ősszel is szívesen járja e környéket, a Balaton-felvidék egyedülálló hangulata ebben az évszakban is lenyűgözi, de a Tisza-tó természeti értékeiben is szívesen elmerül ekkor. Mint fogalmaz, ezekben a helyszínekben közös a víz közelsége, de nemcsak kültéren érzi magát komfortosan a víz közelében, hanem beltéren is. Ősszel is imád uszodába járni, szaunázni, amelyet egészsége megőrzése miatt is fontosnak tart. „A nyári pörgés után számomra az ősz a megnyugvás időszaka. Élvezem az otthon töltött időt is, egy esős napon bekuckózni és lélekemelő filmeket nézni épp annyira feltölt, mint a kirándulás” – árulta el Rátonyi Kriszta.

A Család-barát színes tartalmának köszönhetőn nagyon sok hasznos tippet hall az évszakhoz igazodó egészségmegőrzésről, kerti munkákról, vagy értesül úticélokról, amelyeket szívesen felkeres, mondta Rátonyi Kriszta.

A Család-barát adásai 60 napig újranézhetők a műsor Médiaklikk-oldalán.

