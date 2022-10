Ed Sheerant megint azzal vádolják, hogy lopta legnagyobb slágerét

A perben azt állítják, hogy Sheeran “Thinking Out Loud” című slágere nem csak dallamban, harmóniában és ritmusában hasonlít Marvin Gaye 1973-as slágerére, a “Let’s Get It On”-ra, de hangszeres és dinamikai elemeket is felhasznál a dalból.

Csütörtökön egy manhattani szövetségi bíró, Louis Stanton úgy nyilatkozott, hogy “nincs egyértelmű szabály” az ilyen esetekre, így esküdtszéki tárgyalásra lesz szükség a kérdés eldöntéséhez – írja a Billboard.

“Egy mű akkor is állhat szerzői jogi védelem alatt, ha részletei önmagában nem védhetőek”

– nyilatkozta a bíró, aki azután adott zöld utat a plágiumpernek, hogy Sheeran ügyvédje korábban azzal védekezett, hogy az adott részletek nem elég egyediek ahhoz, hogy plágiumnak minősíthessék.

A tárgyalás időpontját még nem tűzték ki. Sheeran és a “Let’s Get It On” néhai társszerzőjének, Ed Townsend hagyatékkezelője között 2016 óta folyik a pereskedés. Még abban az évben pert indított Townsend családja a Sheeran ellen, azt azonban a bíró elutasította Miután azonban a család eladta a “Let’s Get It On” részvényeinek egyharmadát a Structured Asset Salesnek, a szervezet 2018-ban újraindította a pert, és 100 millió dollár követelnek.

Nem ez az első eset, hogy Sheerant plágiummal vádolják, a Grammy-díjas énekes áprilisban nyerte meg a Shape of You című száma miatti indult szerzői jogi pert. A vád szerint a dal a Sami Switch néven fellépő Sami Chokria 2015-ös Oh Why című számának egy részét másolta, ezt azonban Sheeran és dalaszerzőtársai végig tagadták.

Sheeran, McDaid és McCutcheon közleményükben akkor rámutattak, hogy ennek az ügynek messze nem csak pénzben kifejezhető ára volt. A pereskedés okozta stressz zavarta az alkotói munkájukat, nem tudtak elegendő időt szentelni a zenélésnek, és érzelmileg is megviselte őket a dolog. Sheeran hasonló megpróbáltatásokra készülhet most a “Thinking Out Loud” kapcsán is.